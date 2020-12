Futsal, Pinto saluta la Trecolli Montesicuro : «Uno dei giorni più tristi per la mia carriera»

Il classe '87 non indosserà più la maglietta biancorossa in questa stagione per motivi lavorativi. Tra i tanti messaggi di saluto c'è anche quello del direttore sportivo Massimiliano Marchegiani

ANCONA – Tommaso Pinto, centrale classe 1987, non vestirà più la maglia della Trecolli Montesicuro (B girone D) in questa stagione sportiva 2020-2021. Motivi di lavoro imporranno alla bandiera biancorossa, protagonista di tutti i successi degli ultimi anni prima con l’Ankon e poi con la Trecolli, la sosta forzata ai box.

Da parte del giocatore non mancano le parole di ringraziamento ad un club che gli ha dato tanto sia dal punto di vista sportivo che da quello umano: «Per me è uno dei giorni più tristi della mia carriera sportiva, col cuore in mano devo dare il doloroso addio al calcio giocato. Sono sempre stato un ragazzo di poche parole ma voglio ringraziare tutta la società, i mister, dal più nuovo Simone al vecchio Valentino, e dico un grazie per la fiducia datami nell’arco di tutti questi anni che senza dubbio mi ha aiutato a crescere sia a livello sportivo che umano».

Lo ha voluto salutare il direttore sportivo della Trecolli Massimiliano Marchegiani che con lui ha condiviso tante battaglie: «Prima di perdere un giocatore fortissimo, Pinto mi mancherà come amico, a me come a tutta la società. Lo ringrazio tanto e voglio sottolineare l’amicizia e la stima che ci sarà sempre tra noi».