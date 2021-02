Vince ancora l’Italservice Pesaro: al Pala Pizza cade la Colormax

PESARO – L’Italservice Pesaro vince anche l’infrasettimanale di Serie A. Al Pala Nino Pizza i biancorossi battono la Colormax Pescara 3-2.

Più sofferenza del previsto per la banda di mister Fulvio Colini. Il divario in classifica tra le due squadre (una seconda e l’altra in lotta per la salvezza) è stato colmato da una prova molto generosa degli abruzzesi.

È servita infatti la migliore Italservice, tenace a condurre la gara dalla propria parte grazie alle infinite qualità che può vantare nel suo roster.

Nel primo tempo ai rossiniani basta un gol del solito Borruto per chiudere in vantaggio 1-0. Nella ripresa reazione ospite che pareggia i conti con Eric. Serve un gol strepitoso di Cuzzolino per il nuovo sorpasso biancorosso. L’argentino cinque minuti dopo viene espulso.

In inferiorità numerica l’Italservice trova incredibilmente il 3-1 ancora con Borruto. Power play abruzzese che in 5 contro 4 riaprono la gara ancora con Eric. Sono queste le ultime emozioni della partita che si conclude 3-2.

Tre punti d’oro per il sodalizio di patron Pizza che continuano il loro percorso netto nel girone di ritorno. Sei su sei e ora testa all’impegno di sabato a Padova.