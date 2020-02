Futsal: Pesaro, senti Marco Troilo. «A Dosson sarà durissima»

Il direttore generale dell'Italservice presenta la sfida contro la Came, quarta forza della classifica. «Ci sarà un ambiente molto carico ad attenderci»

PESARO – Dopo l’esaltante vittoria 5-1 sull’Acqua&Sapone, che porta i marchigiani a +4 dagli abruzzesi, l’Italservice Pesaro volge lo sguardo alla difficile sfida di Dosson: sabato alle 18.30 la formazione di Fulvio Colini affronterà un’avversaria davvero molto tosta, che rappresenta anche la quarta forza della classifica di serie A di futsal. A presentare la partita è il direttore generale biancorosso Marco Troilo.

«La partita contro la Came può creare diversi problemi – spiega -. Affronteremo un’avversaria davvero in salute e che ha grande voglia di rivalsa contro l’Italservice, come specificato dal presidente Alessandro Zanetti negli scorsi giorni, poiché vengono da alcuni anni di risultati negativi contro Pesaro. Ci sarà un ambiente molto carico ad attenderci».

Poi Troilo torna sulla partita contro l’Acqua&Sapone, eterna rivale: «I tre punti ci hanno fatto piacere perché ci hanno permesso di restare in vetta ed allungare il vantaggio su di loro. Ma siamo al corrente che la strada da qui alla fine del campionato è ancora molto lunga. Ora concentrati sulla partita difficilissima di sabato».

La gara tra Came Dosson e Italservice Pesaro sarà trasmessa, a partire dalle 18.30, su Rossini Tv e PMG Sport Futsal.