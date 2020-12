Futsal, l’Italservice Pesaro e l’Acqua&Sapone si dividono la posta in palio

Un tempo a testa. Apre Marcelinho dopo soli due minuti e pareggia Gui nella ripresa. Il distacco dei pesaresi resta di sette punti. La banda di Colini però ha disputato una gara in meno

PESARO – Pari e patta nel big match tra l’Italservice Pesaro e l’Acqua&Sapone al Pala Nino Pizza. Lo scontro tra le due grandi rivali termina 1-1.

Un tempo a testa. Apre Marcelinho dopo soli due minuti e pareggia Gui nella ripresa. Il distacco dell’Italservice resta di sette punti. La banda di Colini però ha disputato una gara in meno rispetto agli abruzzesi.

Ne approfitta il Came Dosson, vincendo il derby in casa del Padova 3-2, e raggiunge al secondo posto i biancorossi (seppur avendo giocato un match in più). Vince anche la Sandro Abate Avellino 4-3 sulla Signor Prestito CMB.

Si dividono la posta in palio CDM Futsal Genova e Feldi Eboli 3-3. Tre punti d’oro in chiave salvezza per la Colormax Pescara che si impone 1-0 sull’accreditata Mantova.

In chiave playoff importante affermazione della Meta Catania sulla Cybertel Aniene 5-3. Blitz della Real San Giuseppe in casa della Todis Lido di Ostia 4-1.

Proprio la Real San Giuseppe sarà la prossima avversaria dell’Italservice Pesaro. Domenica 27 dicembre, al Pala Pizza, alle ore 15.