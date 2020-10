Futsal, mister Neri: «Città di Falconara squadra forte e staff eccezionale»

FALCONARA – Il Città di Falconara si è presentato svelando tutti i particolari della nuova stagione sportiva 2020-2021 di futsal femminile, serie A. Tra le certezze, come sempre, c’è mister Massimiliano Neri pronto all’ennesima battaglia con il falco sul cuore: «Ho qualche anno di esperienza, se dicessi che la squadra non è forte direi una bugia. Le responsabilità ci sono ma da parte mia c’è grande tranquillità perché ho con me uno staff eccezionale».

Sulle difficoltà di un girone a dieci squadra, Neri ha le idee molto chiare: «Poco tempo per recuperare quindi bisognerà sbagliare il meno possibile. Le sfide sono tutte importanti, non ci saranno partite blande e meno blande. Dovremo farci trovare pronti sin da subito, naturalmente Covid permettendo. Stiamo lavorando bene, facendo bene sotto tutti i punti di vista. Speriamo che tutto vada secondo la sua strada. C’è rammarico per la stagione non ancora conclusa, ma il rammarico penso valga per tutti. Il dispiacere più grande è non aver disputato la Coppa Italia. Sarebbe stato un traguardo storico per noi».

La chiusura è dedicata al rientro al Palabadiali: «Sarà emozionante – conclude Neri -. È passato tanto tempo, c’è stato il lockdown e tutta la pandemia. Ora speriamo che le persone possano tornare serenamente a godersi una partita. Rientrerà anche una giocatrice importante per noi che è Nona che riaccogliamo volentieri dopo l’infortunio».