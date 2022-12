Futsal, meravigliosa Italservice Pesaro: la Supercoppa è ancora tua

GENZANO (Roma) – Vince ancora l’Italservice Pesaro. Vince sempre. Cambia la squadra, ma la truppa del condottiero Fulvio Colini continua a far sognare i propri tifosi. Con il cuore, il talento e il carattere. A Genzano, i biancorossi alzano al cielo l’ennesima Supercoppa (la terza consecutiva). È l’ottavo sigillo, tante sono le finali vinte dai biancorossi negli ultimi anni. Sconfitta l’Olimpus Roma 4-3 al termine di 40 minuti al cardiopalma.

Partono forte i rossiniani. Dopo neanche un minuto De Oliveira sblocca il risultato. Reagiscono i locali e la ribaltano: prima Bagatini su punizione, poi l’ex biancorosso Marcelinho su tiro libero. È 2 a 1 Roma al riposo. Nella ripresa il capolavoro pesarese. Pressing asfissiante ed ecco il pareggio di Alflen su punizione, il 3 a 2 di Fortini (al rientro 9 mesi dopo il grave infortunio al ginocchio) e il 4 a 2 di Schiochet dalla sua metà campo con l’Olimpus che stava attaccando a cinque. D’Orto insiste col power play anche gli ultimi minuti, Marcelinho accorcia, ma l’Italservice regge l’urto e al suono della sirena esplode la festa davanti a oltre 200 tifosi giunti dalle Marche.

«Dovremo cercare di dare più del massimo per onorare il “titolo” in palio». Queste le parole di mister Colini alla vigilia. Ed è ciò che è stato fatto da Tonidandel e compagni. Una serata indimenticabile.

ITALSERVICE PESARO-OLIMPUS ROMA 4-3 (1-2 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Kytola, Canal, De Oliveira, Schiochet, Toninandel, Fortini, Pires,Vespirini, Dalcin, Ruan, Cianni. All. Colini.

OLIMPUS ROMA: Ducci, Tres, Bagatini, Marcelinho, Dimas, Cetrulli, Cutrignelli, Schininà, Cutrupi, Isgrò, Joselito, Di Eugenio. All. D’Orto.

MARCATORI: 0’47” De Oliveira (I), 6’10” Bagatini (O), 15’07” Marcelinho (O), s.t. 2’37” Ruan (I), 4’46” Fortini (I), 16’25” Schiochet (I), 18’23” Marcelinho (O)

AMMONITI: Dalcin (I), Fortini (I), Tres (O), Isgrò (O), Bagatini (O), Dimas (O)

ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Dario Pezzuto (Lecce), Andrea Seminara (Tivoli) CRONO: Saverio Carone (Bari).

ALBO D’ORO

1992 BNL Roma, 1993 n.d., 1994 Ladispoli, 1995 n.d., 1996 n.d., 1997 Torino, 1998 n.d., 1999 Torino, 2000 n.a., 2001 n.d., 2002 Prato, 2003 Prato, 2004 Arzignano, 2005 Perugia, 2006 Arzignano, 2007 Luparense, 2008 Luparense, 2009 Luparense, 2010 Marca, 2011 Marca, 2012 Luparense, 2013 Luparense, 2014 AcquaeSapone, 2015 Pescara, 2016 Pescara, 2017 Luparense, 2018 AcquaeSapone, 2019 Italservice Pesaro, 2020 non assegnata, 2021 Italservice Pesaro, 2022 Italservice Pesaro.