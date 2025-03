Futsal, le Marche accolgono le finali di Coppa Italia di Serie A e di tutte le categorie nazionali maschili

ANCONA – Le Marche sono pronte ad abbracciare il grande futsal, lo spettacolo della Coppa Italia. Le finali di Serie A e di tutte le categorie nazionali maschili si disputeranno al PalaTriccoli di Jesi, al PalaSavelli di Porto San Giorgio e al PalaBadiali di Falconara. Quando? Dal 15 al 23 marzo, con sei coccarde tricolori da assegnare, due delle quali con la formula della Final Eight, quattro con la Final Four.

Oggi, lunedì 10 marzo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione ma anche i sorteggi in Regione, a Palazzo Raffaello. Sono intervenuti in avvio: il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’Assessore allo Sport della Regione Marche Chiara Biondi, il Presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia e il Presidente del CR Marche Ivo Panichi. Il segretario della Divisione Calcio a 5 Fabrizio Di Felice ha effettuato i sorteggi.

Gli interventi

A fare gli onori di casa, il Presidente Acquaroli: «Il futsal, una disciplina che mi appassiona da sempre, è sinonimo di spettacolo. È un piacere enorme accogliere un evento di caratura nazionale, prezioso per valorizzare e conoscere meglio la nostra terra, la gastronomia, i monumenti, la cultura e la grande capacità di accogliere della regione Marche». A ruota, l’Assessore allo Sport della Regione Marche Biondi: «Ringrazio la Divisione Calcio a 5 per aver scelto la nostra regione. È un onore. Lo sport è motore di sviluppo economico e sociale. Oltre ai grandi campioni, ci saranno anche tantissimi giovani in azione, che avranno modo di confrontarsi e crescere. Che vinca il migliore, che vinca lo sport».

Il Presidente del CR Marche Panichi: «Abbiamo sempre lavorato per unire le famiglie di calcio a 11 e calcio a 5. Le Marche non tollerano una distinzione tra queste discipline, siamo uniti e c’è rispetto reciproco. I numeri parlano per noi, nessuno come le Marche ha un rapporto così alto tra tesserati e popolazione». Il Presidente della Divisione Calcio a 5 Castiglia: «È un piacere doppio portare l’evento più importante della stagione nelle Marche, qui mi sento a casa e vanto tantissimi amici. Ringrazio per l’accoglienza e per aver sposato questa causa senza esitazioni. Le Finali di Coppa Italia consolideranno il senso di appartenenza che nutre la nostra grande famiglia sportiva».

La tabella di marcia

Jesi sarà il palcoscenico più importante, ovvero la location di tutti gli incontri di Coppa Italia di Serie A e di Serie A2 Élite, ospitando anche le finali di Serie A2 e Serie B. Al PalaSavelli di Porto San Giorgio si disputeranno, nel primo weekend di gare, la Final Four Under 19 e la Final Four della Coppa Italia Regionale, così come, sabato 22, le semifinali di Serie A2. Nella seconda settimana entrerà in scena anche il PalaBadiali di Falconara, presso il quale sono in programma sia i quarti che le semifinali della Final Eight di B.

Ecco il VAR del futsal: il VS

La grande novità della trentanovesima edizione della Coppa Italia di Serie A maschile rappresenta una svolta storica per l’intera disciplina: in tutte le gare della Final Eight di Serie A sarà utilizzato il Video Support per l’eventuale revisione, secondo casistiche definite, delle decisioni arbitrali.

Il programma

SABATO 15 MARZO – PALASAVELLI – PORTO SAN GIORGIO

ore 14 – S1 Serie C: SAN GIOVANNI-REAL MOLFETTA (diretta YouTube)

ore 16.30 – S2 Serie C: FUTSAL JESOLO-SUPERAEQUUM (diretta YouTube)

ore 19 – S1 Under 19: META CATANIA-ROMA 1927 (diretta YouTube)

ore 21 – S2 Under 19: FORTITUDO POMEZIA-ORANGE FUTSAL ASTI (diretta YouTube)

DOMENICA 16 MARZO – PALASAVELLI – PORTO SAN GIORGIO

ore 11 – Finale 3/4° posto Serie C: PERDENTE S1-PERDENTE S2 (diretta YouTube)

ore 14 – Finale Serie C: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta YouTube)

ore 16.30 – Finale Under 19: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta YouTube)

MERCOLEDÌ 19 MARZO – PALATRICCOLI – JESI

ore 18 – Q1 Serie A: ECOCITY GENZANO-SANDRO ABATE (diretta YouTube)

ore 20.30 – Q2 Serie A: META CATANIA-ROMA 1927 (diretta YouTube)

GIOVEDÌ 20 MARZO – PALATRICCOLI – JESI

ore 16.30 – Q3 Serie A: DON PEPPE NAPOLI FUTSAL-FORTITUDO POMEZIA (diretta YouTube)

ore 19 – Q4 Serie A: FELDI EBOLI-L84 TORINO (diretta YouTube)

VENERDÌ 21 MARZO

PALATRICCOLI – JESI

ore 18 – S1 Serie A2 Élite: OLYMPIA ROVERETO-BULLDOG CAPURSO (diretta YouTube)

ore 20.30 – S2 Serie A2 Élite: MESTREFENICE-ACADEMY PESCARA (diretta YouTube)

PALABADIALI – FALCONARA

ore 11 – Q1 Serie B: FUTSAL VILLORBA-MERNAP FAENZA (diretta YouTube)

ore 14 – Q2 Serie B: CURES-DIAZ (diretta YouTube)

ore 17 – Q3 Serie B: VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA-VARESE (diretta YouTube)

ore 20 – Q4 Serie B: X MARTIRI-MARSALA FUTSAL (diretta YouTube)

SABATO 22 MARZO

PALATRICCOLI – JESI

ore 14 – Finale Serie A2 Élite: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta YouTube)

ore 18.30 – S1 Serie A: VINCENTE Q1-VINCENTE Q2 (diretta Sky Sport)

ore 21 – S2 Serie A: VINCENTE Q3-VINCENTE Q4 (diretta Sky Sport)

PALABADIALI – FALCONARA

ore 11 – S1 Serie B: VINCENTE Q1-VINCENTE Q2 (diretta YouTube)

ore 14 – S2 Serie B: VINCENTE Q3-VINCENTE Q4 (diretta YouTube)

PALASAVELLI – PORTO SAN GIORGIO

ore 17 – S1 Serie A2: BITONTO FUTSAL CLUB-ITALPOL (diretta YouTube)

ore 20 – S2 Serie A2: OR REGGIO EMILIA-REAL FABRICA (diretta YouTube)

DOMENICA 23 MARZO – PALATRICCOLI – JESI

ore 11 – Finale Serie B: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta YouTube)

ore 14 – Finale Serie A2: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta YouTube)

ore 18.30 – Finale Serie A: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta Sky Sport)