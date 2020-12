Futsal, Magnaterra applaude una Trecolli Montesicuro corsara a Corinaldo

La vittoria esterna per 1-5 ha donato morale e consapevolezza dei propri mezzi in casa dorica. Il commento è stato affidato a mister Simone Magnaterra che ha messo in risalto la prestazione della squadra

ANCONA- Il successo per 1-5 in casa del Corinaldo ha trasmesso grande consapevolezza a tutto l’ambiente Montesicuro Trecolli. Dopo i tanti stop dovuti al coronavirus, la formazione anconetana si è andata ad imporre in un campo mai facile e al cospetto di un avversario tutt’altro che arrendevole capace, soprattutto nella prima frazione, di mettere più volte a rischio la porta dell’estremo Moretti. A griffare il blitz dorico sono state le doppiette di Gomez e Lombardi unite al sigillo personale di Carmona. Positivo l’esordio dell’ultimo arrivato Jamcic apparso già in ottima forma.

Il commento della vittoria è stato affidato a mister Simone Magnaterra, alla prima sulla panchina biancorossa insieme a Valentino Foroni: «È stata una vittoria fortemente voluta da tutti quanti. I ragazzi si sono messi a disposizione sin dal primo giorno che abbiamo iniziato a lavorare insieme: detto questo, oggi bisogna fare i complimenti ai giocatori perché hanno messo in campo uno spirito ed una abnegazione che fa ben sperare per il futuro. Per quanto riguarda la partita, abbiamo rispettato un avversario che soprattutto in casa sa farsi valere, e lo abbiamo limitato nelle giocate. Iniziare con una vittoria era fondamentale per tutto l’ambiente».

Da sabato, covid permettendo, dovrebbe ripartire la regular season della Serie B con i recuperi che continueranno a disputarsi cammin facendo. Nell’altro match del weekend la Futsal ASKL è andata ad imporsi per 3-4 sul campo del Futsal Potenza Picena.