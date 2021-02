Elemento fondamentale per lo spogliatoio rossiniano, amatissimo da tutto l'ambiente, è arrivato per lui il momento di una nuova affascinante sfida

PESARO – L’Italservice Pesaro cede in prestito Jacopo Dionisi al Montesicuro TreColli, ambizioso club marchigiano che milita in Serie B (girone D).

L’ex terzo portiere biancorosso saluta il sodalizio di patron Pizza dopo un anno e mezzo. Lungo periodo in cui si è potuto affermare a grandi livelli collezionando una presenza in Champions League e due nella massima serie italiana di futsal.

Elemento fondamentale per lo spogliatoio rossiniano, amatissimo infatti da tutto l’ambiente, per Dionisi è arrivato il momento di una nuova affascinante sfida.

Ecco il suo arrivederci all’Italservice: «Per me è stato un anno e mezzo bellissimo che mi ha permesso di conoscere giocatori fantastici e persone bellissime. Siete diventati la mia seconda famiglia e non è una frase fatta. In un periodo come quello che stiamo vivendo, sapere di lavorare divertendomi con voi mi ha aiutato tantissimo. Grazie di tutto a giocatori, staff, accompagnatori, dirigenti e tifosi. Forza Pesaro! A presto».