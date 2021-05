Futsal, l’Italservice Pesaro si prepara alle semifinali ma non conosce la rivale. Canal: «C’è grande voglia di giocare»

PESARO – L’Italservice Pesaro non conosce ancora il proprio destino. I biancorossi, lo scorso sabato 15 maggio, hanno strappato il pass per le semifinali scudetto e ora attendono di scoprire chi sarà la loro prossima rivale.

Una tra Syn-Bios Petrarca e Feldi Eboli, ma la serie di quest’ultimo quarto di finale deve ancora prendere il via. Il Covid ha colpito l’organico veneto e le società, insieme alla Divisione, stanno decidendo quando si potrà tornare sul parquet. Dall’altra parte del tabellone invece ci sono già due semifinaliste: Came Dosson e Meta Catania, i siculi a sorpresa hanno eliminato l’Acqua&Sapone in gara 3.

L’attesa solitamente aumenta il desiderio ma Mauro Canal non vede già l’ora di tornare in azione: «Speriamo di scendere in campo il prima possibile, c’è grande voglia. Di sicuro ci aspetterà un’altra sfida durissima, come lo è stata contro Matera». L’italobrasiliano, autore di una doppietta in gara 3 con la Signor Prestito, sposta poi l’attenzione sulle possibili due rivali: «Non abbiamo alcuna preferenza fra Petrarca e Feldi, sono due formazioni molto forti, con un roster di altissimo livello».

Mentre la squadra di Fulvio Colini attende novità, in questi giorni ci sono stati alcuni incontri video tra i rappresentanti dei club e la Divisione. Nel weekend, potrebbero arrivare comunicazioni importanti.