Futsal, l’Italservice Pesaro sfida la Sandro Abate. Miarelli: «Impegno complicatissimo»

Prima delle ultime quattro partite che mancano ai biancorossi per completare la regular season di Serie A. C'è una vetta da difendere dagli assalti dell'Acqua&Sapone

PESARO – Ultime quattro partite di vitale importanza per l’Italservice Pesaro. I biancorossi guidano la classifica di Serie A vantando un punto di vantaggio sulla grande rivale Acqua&Sapone.

Un divario che i rossiniani dovranno difendere, o magari incrementare, per garantirsi il primo posto nella regular season. Sosta per gli impegni delle nazionali ormai alle spalle, ora mancano come anticipato quattro giornate e l’Italservice domani, sabato 13 marzo, farà visita alla Sandro Abate Avellino, quarta forza del campionato.

Un big match che il numero 1 biancorosso Michele Miarelli presenta così: «Impegno difficile, affrontiamo una squadra forte che vanta importanti individualità. Vorranno indubbiamente fare punti in casa dato che sono in piena corsa playoff. Ci ricordiamo la partita dell’andata, combattuta fino all’ultimo minuto e vinta solamente nel finale. Dovremo essere concentrati dall’inizio per vincere».

Poi l’attenzione dell’estremo difensore dell’Italservice si allarga verso il rush finale di stagione: «In questi mesi ci giocheremo, in ordine cronologico, la vetta della classifica, le finals di Coppa Italia e i playoff scudetto. Non dobbiamo correre troppo col pensiero ma pensare partita dopo partita. Vincere aiuta a vincere e arrivare al meglio a questi impegni deve essere il nostro unico obiettivo».

Il match del Pala Del Mauro di Avellino sarà trasmesso in diretta streaming via social su PMGSport Futsal (Facebook e YouTube) e in diretta televisiva su Rossini Tv, canale 633 nelle Marche. Il fischio d’inizio è invece fissato alle ore 16.