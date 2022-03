L’Italservice Pesaro si prepara all’esame L84: ci sarà finalmente Borruto

PESARO – L’Italservice Pesaro è attesa dall’esame L84. I biancorossi domani – venerdì 18 marzo – tornano in azione al PalaFiera per ospitare la matricola piemontese, inguaiata nella lotta per non retrocedere. Start previsto alle 20, gara visibile sulla piattaforma online futsaltv.it.

Capitan Tonidandel e compagni sono reduci dal prestigioso successo di Eboli, maturato nonostante le assenze di Canal, De Oliveira e Borruto. Quest’ultimo riappare finalmente nella lista dei convocati, dopo aver scontato le tre giornate di squalifica. Il fenomeno argentino ha una voglia matta di tornare a essere decisivo, specialmente alla vigilia delle Final Eight di Coppa Italia della prossima settimana. Proprio Borruto trascinò l’Italservice ad alzare il trofeo nel 2021 e sempre lui sarà chiamato a dare il suo enorme contributo per difendere il trofeo.

Prima però l’esame L84, da non sottovalutare. All’andata terminò 0-0 in terra piemontese, nel pre-season invece il sodalizio supportato dalla leggenda bianconera Claudio Marchisio riuscì ad alzare il Memorial Nino Pizza a Pesaro, trionfando ai rigori contro l’Italservice. I biancorossi sono chiamati a superare per la prima volta la L84, con l’obiettivo di difendere la vetta della Serie A dagli assalti di Petrarca, Napoli e Roma.