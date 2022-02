Futsal, l’Italservice Pesaro cade in Sicilia: vince la Meta Catania

I campioni d'Italia in carica partono male ma poi riprendono in mano la partita. L'espulsione di Cuzzolino complica tutto e i siculi trionfano a ridosso dalla sirena

CATANIA – Prima sconfitta in campionato (sul campo) per l’Italservice Pesaro. I biancorossi cadono 4-3 in casa della Meta Catania al termine di una gara nata male, poi provata ad aggiustare in corsa ma che alla fine si dimostra maledetta.

Seconda battuta di arresto per i biancorossi in Serie A dopo quella maturata a tavolino contro il Matera a inizio stagione (quando in campo invece vinsero).

L’avvio dei padroni di casa è devastante: i siculi passano al 7′ grazie alla rete di Vaporaki e bissano 40″ dopo con capitan Musumeci. Mister Fulvio Colini chiama time-out sponda Italservice. I biancorossi iniziano macinare gioco e De Luca accorcia le distanze, realizzando il suo primo gol con la maglia rossiniana. Il cobra Borruto sigla il 2-2 a ridosso dell’intervallo.

I ritmi non calano nella ripresa. Musumeci sfiora la doppietta, è il palo a dirgli di no. Ne approfitta l’Italservice che passa per la prima volta in vantaggio con Fortini. Ma dura poco, Matamoros gonfia la rete per i locali mezzo minuto dopo. La partita scorre veloce fino ai 4 minuti finali, quando Cuzzolino viene espulso per somma di ammonizioni. Espindola miracoleggia due volte su Alonso, ma non può nulla sul tiro di Matamoros che vale il 4-3 della Meta Catania. Pesaro inserisce il power play e Canal sfiora subito il gol del pari, come Salas a 20″ dalla sirena. Niente da fare, i tre punti se li aggiudicano i padroni di casa 4-3.

Il programma gare della 18esima giornata di Serie A si completerà tra stasera e domani, mercoledì 23 febbraio. La capolista Syn-Bios Petrarca (sopra di 4 punti all’Italservice) farà visita alla Feldi Eboli (domani, ore 20). L’Italservice Pesaro tornerà in campo venerdì 25 febbraio per ospitare la Came Dosson (ore 20) al PalaFiera.

META CATANIA BRICOCITY-ITALSERVICE PESARO 4-3 (2-2 p.t.)

META CATANIA BRICOCITY: Tornatore, Alonso, Matamoros, Musumeci, Taliercio, Messina, Rossetti, Silvestri, Campoy, Vaporaki, Galan, Licandri, Speranza, Dovara. All. Lopez.

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Fortini, Honorio, Canal, De Oliveira, Cipriani, Salas, Borruto, Taborda, Cuzzolino, Bolo, De Luca, Del Grosso, Vesprini, Cianni. All. Colini.

RETI: 7′ p.t. Vaporaki (M), 7’40” Musumeci (M), 12’50” De Luca (P), 18′ Borruto (P), 2′ s.t. Fortini (P), 2’30” Matamoros (M), 17’33” Matamoros (M).

ESPULSI: al 15’40” del s.t. Cuzzolino (P) per somma di ammonizioni.

ARBITRI: Pisani (Aprilia), Tariciotti (Ciampino) CRONO: Masaniello (Palermo).