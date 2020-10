Futsal, la vittoria del Cus Ancona sul Corinaldo raccontata da mister Battistini

ANCONA – Con il successo per 4-1 sul Corinaldo, il Cus Ancona raggiunge dopo due giornate la vetta della classifica del campionato di serie B, a punteggio pieno con Recanati e Futsal Ternana. Mister Francesco Battistini si gode il momento analizzando soprattutto com’è maturata la vittoria di sabato scorso (la partita è stata giocata a Marcelli per via dell’indisponibilità del Palacus): «Siamo stati bravi ad interpretare nel migliore dei modi la gara sbagliando il meno possibile. I nostri avversari, a cui va tutto il mio rispetto, non sono mai riusciti a metterci in difficoltà, nemmeno ad inizio secondo tempo quando sul parziale di 2 a 0 erano riusciti ad accorciare le distanze. Rispetto alla gara di Cingoli siamo andati meglio sia per volume che qualità di gioco».

Oltre ad Alessandro Benigni, sul tabellino dei marcatori è finito l’ex di giornata Alessio Taurisano autore di tre gol. Sabato, sul campo della Futsal ASKL, per il Cus Ancona c’è già aria di esami di maturità: «Per il momento ci godiamo questa vittoria, la classifica non la guardo, quello che guardo è la prossima gara di campionato che ci vedrà impegnati ad Ascoli sul campo del Futsal Askl. Una gara difficile che molto probabilmente ci dirà qualcosa in più circa la forza di questo Cus Ancona. Sarà un test impegnativo, abbiamo tutta la settimana per preparare al meglio questa gara».

Intanto, solo a livello temporaneo, il presidente cussino David Francescangeli ha sospeso le attività dell’universo Cus Ancona (soprattutto quelle rivolte al settore giovanile) in attesa di una specifica da parte delle federazioni competenti in ambito Coronavirus e nuovo Dpcm.