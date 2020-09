Futsal, la Trecolli Montesicuro presenta la prossima stagione

ANCONA- Si è svelata all’Hotel Touring di Falconara la Trecolli Montesicuro del presidente Pino Marinelli che il prossimo anno disputerà la Serie B di calcio a 5. Un traguardo prestigioso per una società abituata a questi palcoscenici che, nelle ultime due stagioni, ha cambiato letteralmente marcia con l’arrivo del direttore sportivo Massimiliano Marchegiani e del player manager Davide Bilò. Poi, quest’estate, la ciliegina sulla torta con il ripescaggio nell’universo nazionale del Futsal e con l’innesto del direttore generale Massimiliano Trozzi. Al vernissage ufficiale non è mancato nessuno, dai nuovi acquisti alla vecchia guardia passando per la compagine Under 19 che sarà guidata da Simone Magnaterra, ex Tenax Castelfidardo:

«Abbiamo allestito una squadra interessante, puntando su una parte del blocco storico ed inserendo alcuni giocatori d’esperienza – ha spiegato il ds Marchegiani – come Moretti e Gomez, ed altri prospetti interessanti come Rocha e Carmona. Ovviamente per noi questa serie B è una nuova sfida e questo primo anno ci servirà per assestarci ed ambientarci a questa nuova realtà ma abbiamo i mezzi per fare bene. Sperando di riuscire a portare a termine il campionato, vista la situazione del Covid-19, e sotto questo punto di vista, la Federazione non ha supportato al meglio le società non dando delle linee guida chiare in un contesto così nebuloso».

A fargli eco è il dg Trozzi: «Sicuramente siamo una società ambiziosa. Il nostro è un progetto interessante visto che abbiamo puntato anche all’allestimento della squadra under 19, un progetto a cui tengo molto. Dobbiamo lavorare tutti in armonia, questo è l’aspetto principale, se ci riusciremo credo che ci potremo togliere delle belle soddisfazioni. Per quanto riguarda il mercato ci stiamo guardando attorno perchè, a causa del Covid-19, Setti e Biondi non sono potuti venire in Italia. Ovviamente cerchiamo un profilo che sia funzionale alla nostra causa, non interverremo sul mercato se non troviamo un giocatore con determinate caratteristiche».

Entusiasmo e voglia di far bene sono stati i diktat del presidente Marinelli che ha poi lasciato la conclusione a Bilò: «Non vedo l’ora di poter lavorare con la squadra. Da parte mia sono pronto per tornare a giocare, visto che sto molto bene fisicamente, e per far crescere questi ragazzi in vista di un campionato impegnativo come quello della serie B. Sarò affiancato da mister Simone Magnaterra in questa nuova avventura e ringrazio tutta la dirigenza per il lavoro fatto per l’allestimento di questa squadra. Da lunedì si parte, quindi cominceremo a lavorare nel migliore dei modi per farci trovare per l’avvio della stagione».