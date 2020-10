Futsal, Italservice: sarà il Titograd il primo avversario in Champions League

NYON – L’Italservice Pesaro finalmente conosce la sua avversaria per il Preliminary Round di Futsal Champions League.

Si tratta del Titograd, campione in carica del campionato montenegrino. Gara secca che verrà disputata in Montenegro fra il 24 e il 29 novembre, con giorno esatto ancora non stabilito.

È stata una sorpresa per l’Italservice questa trasferta. Le probabilità di ospitare a Pesaro una delle papabili rivali era alta. L’urna di Nyon ha decretato tutt’altro e i rossiniani si dovranno preparare a un lungo ma affascinante viaggio. C’è profumo di Europa, profumo di Champions.

Per quanto riguarda il cammino in Italia, resta ad oggi confermata la trasferta sul campo della Todis Lido di Ostia. Match valevole per la quarta giornata di campionato, fissato per sabato 31 ottobre alle ore 18.