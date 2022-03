Futsal, l’Italservice Pesaro non può perdere mai: i biancorossi vincono ancora la Coppa Italia

SALSOMAGGIORE TERME – Perché una squadra così non può perdere, l’Italservice Pesaro non può perdere mai. I biancorossi vincono la seconda Coppa Italia consecutiva di futsal, il sesto trofeo di fila in Italia, contro una grandissima Olimpus Roma. I capitolini cadono 2-1, nonostante si siano trovati in vantaggio fino a 55″ dalla fine.

Ma la formazione di mister Fulvio Colini, trainer al ventiduesimo successo in carriera, non può perdere – dicevamo – e a un passo dal baratro fa quello che gli riesce meglio: vincere. A decidere la gara ci pensano gli argentini Borruto e Taborda. Il cobra, di faccia, di naso, di astuzia, pareggia i conti sfruttando il power play, annullando il vantaggio avversario arrivato grazie a un capolavoro di Dimas. Poi l’espulsione, ingenua, di Caio Junior ed ecco che l’Italservice piazza il colpo del kappao con Taborda, forse il migliore dei suoi di queste Final Eight insieme all’estremo difensore Espindola.

ALBO D’ORO – 1985/1986 Canottieri Aniene, 1986/1987 Canottieri Aniene, 1987/1988 Eur Olimpia Roma, 1988/1989 Roma RCB, 1989/1990 Roma RCB, 1990/1991 Torrino, 1991/1992 Torrino, 1992/1993 Torrino, 1993/1994 Torrino, 1994/1995 Torrino, 1995/1996 Torino, 1996/1997 Torino, 1997/1998 Lazio, 1998/1999 Lazio, 1999/2000 Genzano, 2000/2001 Augusta, 2001/2002 Prato, 2002/2003 Lazio, 2003/2004 Prato, 2004/2005 Nepi, 2005/2006 Luparense, 2006/2007 Montesilvano, 2007/2008 Luparense, 2008/2009 Arzignano, 2009/2010 Marca, 2010/2011 Lazio, 2011/2012 Asti, 2012/2013 Luparense, 2013/2014 AcquaeSapone, 2014/2015 Asti, 2015/2016 Pescara, 2016/2017 Pescara, 2017/2018 AcquaeSapone, 2018/2019 AcquaeSapone, 2019/2020 non assegnata, 2020/2021 Italservice Pesaro, 2021/2022 Italservice Pesaro.

OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 1-2 (0-0 p.t.)

OLIMPUS ROMA: Ducci, Tres, Bagatini, Marcelinho, Nicolodi, Achilli, Mateus, Di Eugenio, Rafinha, Dimas, Schininà, Caio Junior, Giammarile, Tondi. All. D’Orto.

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Tonidandel, Canal, Cuzzolino, De Oliveira, Melise, Tazine, Salas, Borruto, Taborda, Obbar, De Luca, Vesprini, Cianni. All. Colini.

RETI: 16’01” s.t. Dimas (O), 19’05” Borruto (P), 19’39” Taborda (P).

ESPULSI: al 19’22” del s.t. Caio Junior (O) per somma di ammonizioni.

ARBITRI: Pezzuto (Lecce), Manzione (Salerno), Sgueglia (Civitavecchia) CRONO: Moro (Latina).