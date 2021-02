Futsal, Italservice Pesaro: la vetta è a un punto. Sfida al Catania per provare il sorpasso

Rimonta quasi completata per i biancorossi. Complice la sconfitta della capolista Acqua&Sapone arrivata nel recupero con la Real San Giuseppe. Ghiotta occasione ora per Tonidandel e compagni

PESARO – Ora è ufficiale: l’Italservice Pesaro è a un punto dalla vetta della Serie A di futsal. Nel recupero di ieri – martedì 23 novembre – la capolista Acqua&Sapone ha perso in casa col Real San Giuseppe 6-5.

Se fino a ieri parlavamo di una distanza virtuale, oggi è certezza. Non ci sono più gare da recuperare per i biancorossi e per i grandi rivali abruzzesi. Il sodalizio di patron Lorenzo Pizza è riuscito, grazie a uno stratosferico girone di ritorno disputato fin qui, a recuperare un gap importante.

Ci sarà anche l’occasione per tentare il sorpasso: venerdì 26 febbraio, l’Italservice aprirà la ventiduesima giornata di regular season ospitando il Meta Catania. Kick off ore 17.

La squadra siciliana è stata l’ultima compagine capace di fermare la rincorsa dei biancorossi, avendo la meglio nel match d’andata disputato a inizio gennaio.

Poi, otto vittorie su otto per l’Italservice nel girone di ritorno. Tonidandel e compagni strappando un successo anche venerdì potrebbero passare la notte al comando della classifica, attendendo il match di sabato tra Genova e Acqua&Sapone.

È ancora ovviamente presto per fare calcoli, di certo c’è però che i rossiniani hanno realizzato fin qui una grande rimonta. Per quanto riguarda il match di venerdì col Catania, la gara sarà trasmessa in diretta Facebook su PMGSport Futsal e diretta televisiva su Rossini Tv, canale 633.