Futsal, l’Italservice Pesaro torna in campo: alle 17 visita al CDM Genova

Patron Lorenzo Pizza carica i propri ragazzi: «Si riparte con la volontà di andare là per vincere. Ma massima attenzione e concentrazione»

PESARO – Pronta a ripartire l’Italservice Pesaro. I biancorossi domani 6 febbraio torneranno in azione sul parquet della CDM Futsal Genova nel campionato italiano di futsal, serie A.

Kick off alle 17 al Palasport Campo Ligure. Primo impegno dopo quindici giorni di riposo per la squadra di mister Fulvio Colini. Sul campo del fanalino di coda ligure, Tonidandel e compagni ovviamente cercheranno di riiniziare nel migliore dei modi.

Alla vigilia patron Lorenzo Pizza carica i propri ragazzi: «Abbiamo avuto la possibilità riposare. Ci voleva, dopo alcuni mesi senza sosta. In particolare a dicembre e gennaio è stato un vero tour de force. Si riparte da Genova con la volontà di andare là per vincere ma altrettanto consapevoli che queste partite sulla carta più facili sono quelle che storicamente ci mettono maggiormente in difficoltà. Massima attenzione e concentrazione».

Gara che sarà visibile in diretta facebook su PMGSport Futsal e diretta televisiva su Rossini Tv, canale 633 nelle Marche.