Futsal, Italservice Pesaro: svelata la sede del playout di Serie A

PESARO – Italservice-Monastir si gioca alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. È questa la notizia annunciata dal presidente biancorosso Lorenzo Pizza nella conferenza stampa di questa mattina, martedì 23 maggio, svoltasi al Gemelli – caffè gastronomico. La casa della Vuelle Pesaro diventerà quindi quella dell’Italservice sabato 27 maggio, in occasione del ritorno del playout di Serie A, alle ore 17.

L’avversario risponde al nome di 360GG Monastir, battuto all’andata in Sardegna 4 a 3. Prezzi popolari per quanto riguarda i biglietti: tutti i maggiorenni potranno acquistare il tagliando al costo di 5€, i minorenni (fino a 2 anni compiuti) potranno acquistarlo al costo di 2€. Parte dell’incasso verrà devoluto in beneficienza, ovvero agli alluvionati di Marche ed Emilia-Romagna.

Riportiamo le parole del presidente dell’Italservice, Lorenzo Pizza: «Ringrazio innanzitutto il Comune di Pesaro e la Vuelle per averci mostrato così tanta vicinanza, una volta accertata l’indisponibilità del PalaFiera. Ci attende una gara di importanza vitale. Vogliamo a tutti costi e necessitiamo di mantenere la Serie A. Abbiamo vinto la gara di andata in Sardegna, di un gol, ma quello era solo il primo tempo di questo playout. Ci attende un’altra partita tostissima e avremo bisogno di tutto il calore del nostro pubblico».