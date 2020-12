Futsal, per l’Italservice Pesaro settimana di fuoco: sorteggi di Champions e sfida con la Sandro Abate

Gli uomini di mister Fulvio Colini domenica 9 dicembre scopriranno la prossima avversaria dei sedicesimi di finale di Champions League. Nel weekend invece impegno in Serie A

PESARO – L’Italservice Pesaro sta entrando ufficialmente nella fase più entusiasmante e faticosa della stagione.

Gli uomini di mister Fulvio Colini innanzitutto domani 9 dicembre (ore 14) scopriranno la prossima avversaria dei sedicesimi di finale di Champions League di futsal.

Dopo aver superato agevolmente il Titograd in Montenegro nel Preliminary Round, l’Italservice attende con ansia il sorteggio di Nyon. Una tra queste quattro formazioni sarà la prossima avversaria: Futsal Team Charleroi (BEL), Hovocubo (NED), Futsal Gentofte (DEN) o ACCS Asnières Villeneuve 92 (FRA).

Nel frattempo però i biancorossi stanno già preparando la durissima sfida di venerdì 11 dicembre (ore 20,30). Al Pala Nino Pizza arriverà la Sandro Abate Avellino per un match che si preannuncia scoppiettante.

Tra Champions e Serie A quindi l’Italservice sicuramente non potrà mai annoiarsi. Le gare sono tante, la stagione lunghissima. La squadra di patron Lorenzo Pizza però ha tutte le carte in regola per dire la sua anche quest’anno.