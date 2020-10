Italservice Pesaro, si comincia: è tempo di Opening Day

I biancorossi, sabato 10 ottobre, scenderanno in campo per la prima giornata di Serie A contro la Saviatesta Mantova. Kick off ore 20 a Salsomaggiore Terme

PESARO – Ai nastri di partenza la stagione dell’Italservice Pesaro. I campioni d’Italia in carica sabato 10 ottobre scenderanno in campo per la prima giornata di Serie A di futsal contro la Saviatesta Mantova. In palio i primi 3 punti stagionali.

Turno d’esordio che si svolgerà interamente presso il Palasport di Salsomaggiore Terme, da giovedì 8 a sabato 10 ottobre. L’iniziativa, intitolata per l’occasione “Opening Day” e promossa dalla Divisione Calcio a 5, garantirà appunto tre giorni consecutivi di puro ed entusiasmante futsal.

L’Italservice Pesaro, reduce dalla brillante vittoria 3-1 nel 14° Memorial Nino Pizza ai danni di un’ostica Olimpus Roma, chiuderà la card dell’Opening Day. Infatti, i biancorossi scenderanno in campo nel posticipo di sabato 10 ottobre, alle ore 20, per affrontare la Saviatesta Mantova.

La squadra di patron Lorenzo Pizza, candidata a recitare anche quest’anno un ruolo da assoluta protagonista, avrà il dovere di difendere il tricolore che conquistò nella stagione 2018/19.

Questo, in virtù della decisione presa dalla Divisione Calcio a 5 di non assegnare lo Scudetto della stagione 2019/20, campionato in cui l’Italservice Pesaro ha chiuso comunque al comando solitario della classifica prima della sospensione.

La gara tra Italservice e Mantova potrà essere seguita in diretta Facebook su PMGsport futsal e in televisione su Rossini Tv al canale 633. Kick off ore 20.