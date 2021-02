Futsal, l’Italservice Pesaro sfida Matera. Honorio: «Servirà molta concentrazione»

PESARO – Il girone di ritorno dell’Italservice Pesaro è stato fin qui perfetto. Sette vittorie in altrettante partite e secondo posto in classifica.

Solo un punto separa Tonidandel e compagni dalla vetta occupata dall’Acqua&Sapone. Gli abruzzesi però dovranno recuperare una partita.

Reduci dal prestigioso successo sul campo del Petrarca, i biancorossi sono al lavoro per preparare al meglio la sfida di venerdì 19 febbraio. Nel match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A di futsal, l’Italservice sarà ospite della Signor Prestito CMB Matera.

Il vicecapitano dei rossiniani Humberto Honorio carica l’ambiente: «Un’altra trasferta in cui servirà il massimo della concentrazione. Siamo consci del fatto che le avversarie contro di noi danno sempre il massimo quindi dovremo farci trovare pronti».

E ancora: «Siamo a un buon punto, ma dobbiamo ancora perfezionare alcune situazioni che mister Colini allenamento dopo allenamento tende a spiegarci e curare. L’obiettivo è di recuperare i punti persi nel girone d’andata. Vogliamo arrivare primi. Sappiamo che l’Acqua&Sapone punterà allo stesso obiettivo e stanno andando forte. Pensiamo a noi e mettiamocela tutta».

Kick off alle 20,30. Il match della Tensostruttura di Matera sarà trasmesso in diretta Facebook su PMGSport Futsal e in diretta televisiva su Rossini Tv, canale 633 nelle Marche.