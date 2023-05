PESARO – Una Italservice Pesaro da urlo ne fa 7 (anche) alla vicecapolista e ora vede la salvezza diretta, fino a pochi giorni fa un miraggio, come un obiettivo possibile. Nella penultima giornata di regular season i biancorossi si sono imposti 7 a 2 sulla Feldi Eboli, proprio come era accaduto martedì sul campo della Sandro Abate. Merito di un’altra prestazione superlativa dei Colini-boys, dall’inizio alla fine. Così facendo Pesaro è salita a +8 sul Monastir che la insegue in zona playout e, regolamento alla mano, oggi i playout sarebbero cancellati con i rossiniani salvi.

Ma c’è ancora una partita da giocare sabato prossimo, l’ultima sul campo del Petrarca Padova terzultimo, che a sua volta vorrà battere l’Italservice per superare il Monastir in extremis e conquistare così il playout contro Tonidandel e compagni. A proposito del capitano dei pesaresi: prima del match Tonidandel è stato premiato per la 300esima presenza con la maglia dell’Italservice Pesaro. Standing ovation del pubblico del PalaFiera, per il simbolo di questa squadra e di questa società.

Pesaro è partita fortissima e, salvo alcuni tentativi di rimonta dei campani, ha condotto sempre il match e allungato nel finale. Nel dettaglio: dopo 2 minuti e mezzo corner di Murilo Schiochet calciato forte in area, Dalcin – portiere dei campani – pasticcia e confeziona l’autorete che vale l’1 a 0. Passano 30 secondi e Canal raddoppia. La Feldi prova a reagire, ma Pesaro punge in ripartenza. A cavallo del 15′ ecco il botta e risposta che fissa il 3 a 1 di primo tempo: Calderolli su rigore accorcia, Schiochet replica con un sinistro sotto l’incrocio. Nella ripresa al 4′ Fantecele firma il 3 a 2, ma l’Italservice c’è e scappa via: Fortini su azione d’angolo di piatto segna il 4 a 2, Pires appoggia in rete il 5 a 2, De Oliveria su rigore fa 6 a 2 e Dalcin, quello dell’Italservice, realizza il 7 a 2 definitivo.

Al triplice fischio festa di calciatori e tifosi, tutti insieme. Ma subito dopo testa rivolta alla decisiva trasferta di sabato prossimo a Padova. Se l’Italservice saprà vincere ancora, sarà matematicamente salva.

Tabellino ITALSERVICE PESARO-FELDI EBOLI 7-2 (3-1 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Canal, De Oliveira, Schiochet, Kytola, Fortini, Pires, Dalcin, Ruan, Vesprini, Cianni. All. Colini

FELDI EBOLI: Dal Cin, Guilhermao, Calderolli, Fantecele, Restaino, Caponigro, Braga, Sansone, Baroni, Selucio, Glielmi, Pasculli. All. Samperi

MARCATORI: 2’30” p.t. aut. Dal Cin (I), 3′ Canal (I), 14’49” rig. Calderolli (F), 15’28” Schiochet (I), 4’07” s.t. Fantecele (F), 5’35” Fortini (I), 7’10” Pires (I), 14’05” rig. De Oliveira (I), 16’51” Dalcin (I)

NOTE: al 19’58” del s.t. espulso Calderolli (F)

ARBITRI: Voltarel (Treviso), Suelotto (Bassano del Grappa) CRONO: Piccolo (Padova)