Futsal, l’Italservice sbanca Roma e accorcia sull’Acqua&Sapone

I biancorossi vincono sul campo della Cybertel Aniene grazie alle reti di Honorio, Borruto, Tonidandel e Cuzzolino. Gli abruzzesi cadono in casa col Petrarca Padova

ROMA – L‘Italservice Pesaro strappa tre punti d’oro al Pala To Live di Roma. Successo fondamentale sul campo della Cybertel Aniene 4-3.

Gli uomini di Fulvio Colini passano in terra capitolina grazie alle reti di Honorio, Borruto, Tonidandel, Cuzzolino. E grazie alla sconfitta dell’Acqua&Sapone accorciano la distanza che li separa dalla vetta della Serie A (7 punti ma con una gara in meno).

Primo kappao stagionale appunto per gli abruzzesi in casa col Padova 8-5. Gli ospiti si confermano al secondo posto della classifica, insieme all’Italservice ma avendo disputato una gara in più.

Il Came Dosson passa di misura in casa contro la Colormax Pescara 5-4. Successo interno anche per Mantova ai danni di Genova sempre 5-4. Anche la Sandro Abate Avellino si impone con lo stesso parziale sulla Meta Catania.

Affermazione di spessore per la Todis Lido di Ostia sul campo della Feldi Eboli 3-2. Sorride finalmente la Signor Prestito CMB, uscita vittoriosa 8-5 dalla sfida casalinga con la Real San Giuseppe.