Futsal, che colpo per l’Italservice Pesaro: dal San Lorenzo arriva Lucas Bolo

PESARO – L’Italservice Pesaro piazza il colpo. E che colpo! Dal San Lorenzo arriva Lucas Bolo.

Si parla di un gran giocatore. Bolo, classe 1992, è un centrale o laterale difensivo dal piede mancino molto educato, con grande intelligenza tattica. Il nazionale argentino proviene dal San Lorenzo, con cui nel maggio scorso si è aggiudicato da protagonista la Coppa Libertadores, il più importante trofeo per club di Calcio a 5 sudamericani.

«Sono e siamo molto contenti di aver concluso questa operazione – racconta il presidente Lorenzo Pizza -. È sempre molto difficile portare calciatori così forti in Italia. Lui giocava per il San Lorenzo, una delle squadre più importanti al mondo, il club che ha vinto la Libertadores questa stagione. Sicuramente la crescita di credibilità dell’Italservice a livello internazionale ci ha aiutati, così come la presenza nella nostra squadra di suoi compagni in Nazionale come Borruto, Cuzzolino e Taborda».

E ancora: «Parliamo di un calciatore di livello mondiale, che aveva già fatto una stagione in Italia con il Napoli, poi aveva giocato alcuni anni in Spagna. Per il buon esito della trattativa di Bolo ringrazio sentitamente Dani Morillo della Proneo».

Dopo Espindola fra i pali e De Luca per la fascia, ecco quindi il terzo grande colpo dell’Italservice.