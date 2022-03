Futsal, l’Italservice Pesaro ritorna a Eboli, luogo in cui ha alzato la Supercoppa a gennaio

PESARO – Riecco Eboli, riecco Italservice Pesaro-Feldi. I biancorossi tornano in Campania a distanza di due mesi dal grande successo in finale di Supercoppa Italiana. Questa volta si tratta di campionato, di regular season, e le squadre si affrontano domenica 13 marzo alle 19. Gara visibile in diretta streaming su futsaltv.it e televisiva su Rossini Tv (canale 633, solo Marche).

Il vice di mister Fulvio Colini, Davide “Daffo” Bargnesi, si affaccia sulla sfida: «Quest’anno stiamo concretizzando poco le tante occasioni che creiamo – sottolinea -, sicuramente per la bravura della difesa avversaria e dei portieri, ma anche per poca precisione. Ci lavoreremo. È un periodo difficile, si giocano tante partite e il girone di ritorno è sempre più complicato. La trasferta di Eboli nasconde insidie, per la distanza e per il blasone della Feldi, che abbiamo già affrontato in finale di Supercoppa. Abbiamo un bel ricordo di quella gara, cercheremo di ripeterci».

L’Italservice nel frattempo è ancora in vetta alla classifica, nonostante il pareggio interno nell’infrasettimanale con la Todis. Complice il rinvio di Syn-Bios Petrarca-Sandro Abate Avellino, i veneti sono in ritardo di due lunghezze ma con una gara in più da disputare. Pesaro non può permettersi passi falsi, sperando che Eboli porti ancora una volta fortuna.