PESARO – L‘Italservice Pesaro si prepara alla prima sgambata in famiglia. La squadra di futsal di mister Fulvio Colini, tre volte campione d’Italia in carica, domani pomeriggio – sabato 27 agosto – scenderà finalmente in campo per un test utile a mettere minuti sulle gambe.

Si gioca ovviamente al PalaFiera, casa dell’Italservice e teatro di numerosissimi trionfi. Tutto ciò, in attesa di scoprire il nuovo grande colpo di mercato messo a segno dal presidente Lorenzo Pizza e dal direttore Nicola Munzi. Nel frattempo, il club biancorosso ha ufficializzato il programma dei prossimi allenamenti congiunti, che ricordiamo: sabato 3 settembre al PalaFiera con il Cerreto D’Esi (neopromosso in Serie B), sabato 10 settembre triangolare con Lecco e Sampdoria (Serie A2) e sabato 17 settembre al PalaFiera Memorial Nino Pizza (triangolare con Came Dosson e Futsal Pistoia).