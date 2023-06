Futsal, seconda bomba Italservice Pesaro: preso Waldir De Lima Vavà

PESARO – Dopo André Ferreira, l’Italservice Pesaro sgancia la seconda bomba. È ufficiale l’acquisto di Waldir De Lima Vavà, fresco campione d’Italia in maglia Feldi Eboli.

Classe 1991, Vavà è formato, data la sua lunga militanza nello Stivale, a partire dalle giovanili. All’età di 16 anni approda al Torino, dove muove i suoi primi passi in Serie B e A2. Poi il trasferimento al Sala Consilina, dove conquista la maglia della Nazionale U21, quindi Fuente Lucera, Orte e Lazio, dove non fa altro che vincere. Ecco l’arrivo alla Came Dosson nel 2015, in seguito Napoli e Futsal Cobà. Prima della Feldi Eboli, spazio anche a un ritorno in Brasile, in casacca Sao Paolo.

Il nuovo organico di mister Fausto Scarpitti conta al momento sette giocatori di assoluto livello. Oltre Vavà e André Ferreira, si sono già registrate le conferme di capitan Felipe Tonidandel, bomber Julio Oliveira, il totem Mauro Canal, il portiere Davide Putano e il laterale mancino Murilo Schiochet.