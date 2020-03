Italservice Pesaro calcio a 5, Pizza: «Speriamo di tornare presto alla normalità»

Quella di ieri doveva essere una serata di grande futsal, visto l’anticipo da urlo della Serie A tra Italservice Pesaro e Sandro Abate Avellino. A poche ore dal match, invece, il colpo di scena: la comunicazione ufficiale della Divisione Calcio a 5 che ha sospeso tutti i campionati fino al 15 marzo. Provvedimento con effetto immediato, in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19.

E ora che si fa? Abbiamo ascoltato le parole del presidente biancorosso Lorenzo Pizza: «Rimaniamo alla finestra – ammette -. La decisione dell’ultimo minuto, francamente, ha spiazzato un po’ tutti. Specie il club irpino che era già partito la mattina ed era arrivato a Porto San Giorgio, quando la notizia è stata diffusa».

Pizza prova comunque a trovare un aspetto positivo, nel marasma dei rinvii forzati: «Quando questa sfida sarà recuperata, lo potremo fare di fronte ai nostri meravigliosi tifosi. Certo è che salteremo anche gli incontri contro il Signor Prestito – in programma martedì prossimo – e la trasferta a Rieti di sabato 14. Che sommate alla partita di Coppa Divisione con la L84, fanno già 4 gare da recuperare. Non so come faremo a rimetterci tutti a pari. Di certo speriamo di poterlo fare serenamente al più presto», conclude mister Italservice.