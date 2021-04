Futsal, l’Italservice piega l’Acqua&Sapone e festeggia il primo posto in regular season

PESCARA – L’Italservice Pesaro vince la regular season di Serie A. I biancorossi rimontano l’Acqua&Sapone 3-2 e possono festeggiare il primo posto matematico con una giornata d’anticipo.

Al Pala Rigopiano succede di tutto ma alla fine sono ancora Tonidandel e compagni ad esultare. È proprio il capitano rossiniano a siglare il gol vittoria dopo che l’Italservice nel primo tempo era andata sotto di due reti.

Nel primo tempo apre la gara Coco, raddoppia Lukaian. I campioni d’Italia in carica al secondo schiaffo reagiscono e De Oliveira accorcia prima dell’intervallo. Nella ripresa i biancorossi spingono sull’acceleratore ma sbattono più volte sul portiere Ricordi.

Ecco l’episodio chiave: a 7′ dal termine viene espulso Misael per somma di ammonizioni e l’Italservice in superiorità numerica trova il pari, ancora De Oliveira (2-2).

La squadra di mister Fulvio Colini non si accontenta e in contropiede Marcelinho trova Tonidandel a rimorchio, il capitano scaraventa in rete il 3-2 e regala così il primato in classifica ai suoi compagni.

A una giornata dal termine sono 6 i punti che separano le due squadre, troppi. Pesaro può esultare, non si è vinto nessun trofeo, ma avrà il vantaggio casalingo e quello di affrontare l’ottava in classifica nel primo turno dei playoff (il prossimo 8 maggio).