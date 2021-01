Futsal Serie A, l’Italservice Pesaro ospita la Todis Lido di Ostia

Dopo svariati giorni in giro per l'Italia e l'Europa, i biancorossi tornano in azione al Pala Nino Pizza. Recuperati dalle squalifiche sia Borruto che Salas

PESARO – Torna al Pala Nino Pizza l’Italservice Pesaro. Ospite di turno la lanciatissima Todis Lido di Ostia nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A.

Gara fissata per domani 23 gennaio alle ore 18 e trasmessa in diretta Facebook e YouTube su PMGSport Futsal o, nelle Marche, in televisione su Rossini Tv (canale 633).

Mister Fulvio Colini ritroverà Salas e Borruto, entrambi squalificati nel match dello scorso martedì sul campo della Real San Giuseppe. Incontro in cui l’Italservice ha riscattato la sfortunata eliminazione in Champions League ai rigori di Parigi e consolidato ancora una volta il secondo posto in Serie A.

Di fronte ci sarà però uno degli avversari più in forma dell’intera competizione. La squadra di mister Gianfranco Angelini ha fatto irruzione in zona playoff e non ha ovviamente nessuna intenzione di fermarsi.

Gara che si disputerà a porte chiuse e che si prospetta affascinante. Pesaro dovrà cercare a tutti i costi i tre punti e magari sfruttare un passo falso della capolista Acqua&Sapone nello scontro diretto con la Came Dosson.