Futsal, per l’Italservice Pesaro prima il Napoli poi i playoff. Baldelli: «Ci faremo trovare pronti»

PESARO – In arrivo l’ultimo ostacolo prima dei Playoff per l’Italservice Pesaro. L’appuntamento è con il Napoli Futsal, al Palamegabox, previsto sabato (27 aprile) alle 21 con la diretta in esclusiva su Sky Sport. Obiettivo? Più punti possibili per aggiudicarsi una migliore posizione in vista dei Playoff. I partenopei, campioni della Coppa Italia, arrivano a Pesaro carichi di tanti ex. Dal mister Fulvio Colini, passando per Bolo, Borruto, Canal, De Luca, Salas e finendo a Mancuso.

Un’Italservice in salute, dopo i successi contro Olimpus Roma e Active Network, quella che ospiterà sabato la terza forza in classifica di questa Serie A New Energy. Il merito, oltre che di mister Fausto Scarpitti e del suo roster, è soprattutto del preparatore atletico rossiniano, il ‘Prof’ Rodrigo Baldelli.

«Era molto importante centrare la qualificazione playoff lo scorso fine settimana – esordisce Baldelli –, i ragazzi hanno lavorato benissimo nelle ultime dieci gare. Alzando i ritmi e i giri del motore. Si sono fatti trovare pronti nei momenti più importanti della regular season. Per quanto riguarda la partita col Napoli, mi aspetto una gara divertente, dove prevarranno gli attacchi, visto che vincere significherebbe garantirsi una buona classifica».

E ancora, questa volta sull’ambiente biancorosso: «I giocatori dell’Italservice sono dei super professionisti. Ciò facilita il mio lavoro, mi limito a preparare del terreno fertile, in modo tale che i ragazzi possano esprimere le loro potenzialità. Grosse formule non esistono, però bisogna sempre tenere a mente le varie incognite: le lunghe trasferte, la gestione delle partite ravvicinate e dei lunghi periodi di pausa. Se quest’anno sono riuscito a esprimere il massimo della mia professionalità è soprattutto merito di mister Scarpitti, c’è sinergia totale, si fida di me e ha conoscenze di lusso sulla materia atletica: non è facile trovare un tecnico così aperto e disponibile ad ascoltare».