Futsal, l’Italservice Pesaro ha scelto mister Federico Baldarelli. E il mercato decolla

Promozione per il tecnico biancorosso che si è tolto diverse soddisfazioni nel vivaio durante le ultime stagioni. Vicini due big ex Jesi

PESARO – L’Italservice Pesaro scioglie ogni dubbio e annuncia il nuovo allenatore: Federico Baldarelli. Una promozione, dunque, per il tecnico che tanto ha fatto bene nel vivaio dei biancorossi durante le ultime stagioni. Al suo fianco, confermato Stefano Chieli come viceallenatore. Nel frattempo, si accende il mercato e due big ex Jesi sono a un passo dall’essere ufficializzati.

Inizia l’era Baldarelli

La società è al lavoro per completare la rinuncia alla Serie A e il declassamento in Serie B. Baldarelli guiderà la prima squadra dopo l’esperienza in Under 17, con cui ha centrato la vittoria del titolo regionale per poi ben figurare anche nel cammino nazionale con in palio lo scudetto. Chieli è il suo braccio destro da anni e lo seguirà anche nella prossima avventura.

Di Iorio e Piersimoni

Gabriele Piersimoni e Facundo Di Iorio stanno per diventare nuovi giocatori dell’Italservice Pesaro. Due profili esperti e noti nelle Marche, reduci dalla vittoria dei playoff di Serie B, e conseguente promozione in A2, con la maglia dello Jesi. Potrebbero esserci anche i ritorni di Luca Mercolini, Alessandro Gennari e Thomas Baldelli. Ci sta lavorando il direttore sportivo Nicola Munzi, tornato da qualche giorno in società dopo l’esperienza al Napoli.