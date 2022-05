Futsal, settimana scoppiettante per l’Italservice Pesaro: mister Colini ha rinnovato e iniziano i playoff scudetto

PESARO – Aspettando l’andata dei quarti di finale scudetto, l’Italservice Pesaro annuncia finalmente il rinnovo di mister Fulvio Colini. Lo Special One di Viterbo guiderà la squadra anche nella prossima stagione. Mancava solo l’ufficialità, considerato che nella scorsa primavera si era arrivati a trovare un accordo biennale, ora c’è anche il nero su bianco.

«Sono felice di aver rinnovato ufficialmente – dice Colini -. L’accordo biennale c’era già, mancava la firma e l’abbiamo messa insieme. Ci attende una grande sfida, perché la rivoluzione attuata dalla Divisione cambierà tante cose. Molti forse ancora non se ne rendono conto, ma le novità sono anche un motivo di grande stimolo».

Non c’era modo migliore per affacciarsi sulla delicatissima sfida di sabato 28 maggio. L’Italservice farà visita al Ciampino Aniene per l’andata dei quarti di finale dei playoff scudetto. Si gioca alle ore 16 presso il PalaTarquino di Ciampino. Sciolti i dubbi anche sulla gara di ritorno da disputare nelle Marche: Pesaro ospiterà il sodalizio laziale mercoledì 1 giugno al Circolo La Trave di Fano a causa dell’indisponibilità del PalaFiera. Start previsto alle 20.