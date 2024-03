Futsal, per l’Italservice Pesaro missione playoff a Verona. Caruso: «Faremo di tutto per raggiungerli»

I biancorossi cercano punti in casa dell'Olimpia Verona che fin qui ha collezionato solo un pareggio e tutte sconfitte. Occasione da non perdere al PalaAGSM di Verona

PESARO – Dopo i tre punti conquistati contro il Genzano, l’Italservice Pesaro ora cerca continuità in casa del fanalino di coda Olimpia Verona. Il fischio di inizio è programmato alle ore 21.00 di domani. Turno infrasettimanale, il 25esimo di questa regular season di Serie A, che potrà significare molto per i biancorossi di mister Fausto Scarpitti. Un po’ perché i risultati in trasferta non sono mai stati entusiasmanti (2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), un po’ perché ormai, a sei giornate dal termine, i punti hanno un peso specifico enorme.

Vittoria, quella contro il Genzano, che è stata caratterizzata dai tanti ex di giornata come: De Oliveira, Barichello e Caruso, tutti e tre a segno. Ed a proposito di peso specifico enorme, quest’ultimo ne ha avuto veramente tanto timbrano il gol del 2 a 1.

«Per me è stato bello, ma soprattutto importante, segnare in questa partita. A maggior ragione il gol del 2–1, che ci ha portato avanti in un momento delicato della gara. Chi ha visto la mia esultanza ha sicuramente compreso l’importanza di questo gol. Spero di continuare a fare gol e di aiutare i miei compagni per cercare di raggiungere l’obiettivo playoff».

Playoff che passano anche dalla partita di domani con Caruso che ha subito alzato l’attenzione: «Penso che la cosa più importante sia non sottovalutare il prossimo avversario e dare sempre il massimo, cercando di entrare in campo con la giusta motivazione. La nostra squadra – conclude Caruso – ha tutte le carte in regola per centrare i playoff e faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo».