Italservice Pesaro, ecco il 1^ Memorial Carlo Rusconi e l’evento We the Champions con il CDF

PESARO – L’Italservice Pesaro si prepara a due grandi eventi. Domani – sabato 10 settembre -, i biancorossi saranno impegnati nel 1^ Memorial Carlo Rusconi, martedì 13 invece ecco la splendida iniziativa We the Champions in tandem col Città di Falconara.

1^ MEMORIAL CARLO RUSCONI – I campioni d’Italia in carica proseguono il precampionato e si preparano al 1^ Memorial Carlo Rusconi. L’Italservice domani affronta il Lecco Calcio a 5 e la Sampdoria Futsal. Si gioca al PalaTaurus di Lecco alle ore 16,30. La squadra di mister Fulvio Colini scenderà in campo nella seconda e terza gara in programma. Ogni partita durerà 20 minuti effettivi. Pesaro incrocerà la strada prima con la Sampdoria e poi con i padroni di casa del Lecco.

WE THE CHAMPIONS – L’Italservice e il Città di Falconara hanno organizzato un vero e proprio All Star Game, con l’obiettivo di celebrare i successi della scorsa stagione. I due sodalizi marchigiani hanno dominato la scena del futsal maschile e femminile, centrando dei triplete storici (Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa). We The Champions è in programma martedì 13 settembre, al PalaFiera di Pesaro, a partire dalle ore 20,30. L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti. I re biancorossi si mischieranno alle regine biancoazzurre, si comporranno così due formazioni a ranghi misti, che si sfideranno sul parquet. L’evento si svolgerà con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche.