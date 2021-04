PESARO – All’Italservice Pesaro rispunta il sorriso. Ieri – mercoledì 14 aprile – al Pala Nino Pizza, si è svolta la conferenza ufficiale in cui la società biancorossa ha presentato agli di organi stampa la nuova prestigiosa partnership.

Si tratta della Banca Mediolanum – Ufficio dei consulenti finanziari di Rimini che, almeno fino a alla fine di questa stagione, accompagnerà la società di patron Lorenzo Pizza. E per l’occasione, il primo tifoso dell’Italservice ha commentato così: «Il nostro rapporto è nato in maniera molto spontanea. C’erano già dei contatti per altre questioni lavorative, da cosa nasce cosa e così siamo arrivati a questo prezioso connubio per entrambi. Per ora abbiamo siglato un accordo sino a fine stagione, ma è solo il primo passo. Sono convinto che potremo lavorare insieme per altri 20 anni».

Il logo del nuovo sponsor comparirà nelle inedite maglie che Tonidandel e compagni utilizzeranno alle ormai imminenti Final Eight di Coppa Italia di futsal di Rimini. I rossiniani andranno a caccia del primo trofeo stagionale già da giovedì 22 aprile, data di esordio nella competizione. Gli uomini di mister Fulvio Colini se la vedranno ai quarti di finale con la Colormax Pescara (ore 11). Semifinali in programma sabato 24 aprile e finalissima il 25. L’impianto scelto dalla Divisione Calcio a 5 è l’RDS Stadium.

Buone notizie che arrivano anche dall’ultimo giro di tamponi effettuato in casa Italservice. Diversi calciatori sono finalmente risultati negativi dopo le due settimane di quarantena, ne restano solo 3 positivi al momento degli 8 iniziali. Il gruppo, sempre più ampio e compatto, ha ripreso gli allenamenti.