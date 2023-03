Futsal, Italservice Pesaro: un ko che fa male. Martedì missione riscatto col San Giuseppe

CIAMPINO – Un verdetto quasi ufficiale è arrivato per l‘Italservice Pesaro. I biancorossi subiscono la rimonta del Ciampino Aniene, perdono 4-3 e devono abbandonare il sogno playoff. C’è una salvezza tutta da conquistare ora.

L’Italservice combatte nel primo tempo, terminato 0-0. Nella ripresa succede di tutto in terra capitolina. I locali vanno sul doppio vantaggio, firmato Pina e Diaz. Pesaro reagisce e accorcia con capitan Tonidandel, successivamente espulso insieme a Liberti. I marchigiani trovano comunque la forza di rimontare, Joao Miguel e Schiochet timbrano il sorpasso. Il Ciampino inserisce il power play e riaggancia l’Italservice con Diaz. Quinto di movimento poi per i Colini boys, che sbagliano e vengono beffati da Pina che segna il 4-3 a pochi secondi dalle sirena.

L’Italservice resta così inguaiata in zona playout. L’occasione per il riscatto arriverà martedì 14 marzo, quando i biancorossi faranno visita al Real San Giuseppe, nel recupero. Fischio d’inizio previsto alle ore 16, in terra campana.

CIAMPINO ANIENE-ITALSERVICE PESARO 4-3 (0-0 p.t.)

CIAMPINO ANIENE: Casassa, Liberti, Pina, Joao Salla, Ferretti, Montagna, Thorp, Diaz, Portuga, Serpa, De Filippis, Mazzaglia. All. Ibañes.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Canal, De Oliveira, Schiochet, Ugolini, Kytola, Fortini, Pires, Joao Miguel, Ruan, Cianni. All. Colini.

RETI: 1’10” s.t. Pina (CA), 3’26” Diaz (CA), 15’21” Tonidandel (P), 17’05” Joao Miguel (P), 17’52” Schiochet (P), 19’19” Diaz (CA), 19’51” Pina (CA).

ESPULSI: al 15’59” del s.t. Tonidandel (P) e Liberti (CA).

ARBITRI: Perona (Biella), Plutino (Reggio Emilia) CRONO: Iannuzzi (Roma 1).