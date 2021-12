Futsal, Italservice Pesaro indomabile: cade anche il Polistena in diretta Sky Sport

SALSOMAGGIORE TERME – L’Italservice Pesaro sa solo vincere. E convincere, ancora una volta. Sesto successo consecutivo in Serie A di futsal per i biancorossi che piegano 4-0 la matricola Cormar Polistena in diretta Sky Sport, alla Emilia-Romagna Arena.

L’Italservice fa sempre la gara, vogliosa di approfittare del mezzo passo falso della capolista Petrarca. Il muro calabrese però regge bene e serve un guizzo di Fortini per sbloccare l’incontro. Nella ripresa, il raddoppio di Honorio arriva prestissimo. Partita in discesa e spazi per far male: ci riescono Fortini, doppietta, e Taborda.

La squadra di mister Fulvio Colini può esultare, ora la vetta dista quattro punti e quando mancano due giornate al termine, calendario alla mano, i biancorossi potrebbero anche sperare di chiudere il girone di andata in testa alla graduatoria.

ITALSERVICE PESARO-CORMAR POLISTENA 4-0 (1-0 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Borruto, Canal, Taborda, Cuzzolino, Patergnani, Ceccolini, Fortini, Honorio, De Oliveira, Bolo, De Luca, Vesprini, Cianni. All. Colini.

CORMAR POLISTENA: Martino, Arcidiacone, Creaco, Diogo, Vinicius, Urio, Attinà, Cimarosa, Prestileo, Richichi, Multari, Parisi. All. Rinaldi.

RETI: 7’02” p.t. Fortini (IP), 1’59” s.t. Honorio (IP), 7’42” Fortini (IP), 16’17” Taborda (IP).

ARBITRI: Pozzobon (Treviso), Andolfo (Ercolano), Colombin (Bassano del Grappa) CRONO: Zanfino (Agropoli).