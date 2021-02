Italservice Pesaro inarrestabile: i biancorossi sbancano anche Matera

Può sorridere dunque mister Fulvio Colini, partita dopo partita i suoi ragazzi stanno entrando sempre più in forma e viaggiano spediti verso il finale di stagione in cui si giocheranno scudetto e Coppa Italia

MATERA – L’Italservice Pesaro vince sempre. Ottavo successo in altrettante partite disputate dai biancorossi nel girone di ritorno.

Tonidandel e compagni si impongono 6-2 sul campo della Signor Prestito CMB e restano in scia della capolista Acqua&Sapone.

Tonidandel apre le danze, Galliani pareggia per i locali. Sale in cattedra poi Leandro Cuzzolino. Il fenomeno albiceleste fa doppietta da piazzato e incanala il match sulle sponde biancorosse. Rientrano in gara i lucani con Pulvirenti a metà ripresa: 3-2.

Tocca all’altro fuoriclasse argentino Borruto inventarsi letteralmente il quarto gol. Chiude i conti la prima doppietta in carriera del portiere dell’Italservice Michele Miarelli. Due lob perfetti per l’estremo difensore romano e game over.

Può sorridere dunque mister Fulvio Colini, partita dopo partita i suoi ragazzi stanno entrando sempre più in forma e viaggiano spediti verso il finale di stagione in cui si giocheranno scudetto e Coppa Italia.