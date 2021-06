Futsal, Italservice Pesaro e Humberto Honorio ancora insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2023

Mentre la squadra si prepara alla attesissime Final Four scudetto del Pala Nino Pizza, la società blinda il vicecapitano per altri due anni

PESARO – L’Italservice Pesaro sogna un presente vincente e intanto sistema il futuro. È ufficiale il rinnovo di Humberto Honorio fino al 30 giugno 2023.

Il vicecapitano sarà ancora chiamato a difendere i colori biancorossi dopo una carriera stellare in cui ha vinto tutto e di più. Honorio, mai sazio di successi, sogna nel frattempo di (ri)cucirsi il tricolore in petto che sarà in palio – da giovedì 17 giugno a lunedì 21 – nelle attesissime Final Four scudetto di Serie A proprio al Pala Nino Pizza di Pesaro.

L’Italservice è pronta ad ospitare la Feldi Eboli, propria rivale in semifinale, Meta Catania e Came Dosson davanti a una buona parte dei tifosi rossiniani. «La società ha la mentalità giusta per crescere ancora – racconta Honorio -, il mio obiettivo resta lo stesso ovvero provare a vincere, sempre, puntando innanzitutto alle imminenti Final Four. I titoli passati sono ormai in bacheca, non contano più. La mia sfida più grande è dimostrare a me stesso che posso ancora competere nonostante gli anni passino».