Futsal, a sorpresa l’Italservice Pesaro gioca contro la Colormax il 22 ottobre in diretta su Rai Sport

Visto che entrambi i club non potevano scendere in campo nel weekend, causa positività al Covid degli avversari, hanno deciso di anticipare la partita prima in programma il 17 novembre

PESARO – Notizia a sorpresa: giovedì 22 ottobre l’Italservice Pesaro scenderà in campo a Pescara per giocare contro la Colormax. E lo farà alle 20.45 di fronte alle telecamere di Rai Sport, in diretta quindi sul canale 58.

Questo cambiamento repentino di piani emerge dopo un rapida triangolazione di contatti fra il club abruzzese, la dirigenza biancorossa e l’intermediazione della Divisione. La Colormax Pescara infatti non potrà giocare la partita prevista nel weekend contro il CDM Futsal Genova (casi di positività al Covid fra i liguri). Stessa situazione come noto per l’Italservice, il cui match con la Real San Giuseppe in calendario in origine questo fine settimana è stato rinviato a data da destinarsi per dei casi di Covid fra i campani. Ecco allora che Pescara chiama Pesaro e propone di giocare in anticipo la gara prevista in origine per mercoledì 17 novembre (valida come 6° giornata di Serie A), Pesaro accetta, la Divisione asseconda il tutto ed emette il comunicato ufficiale: la partita Colormax Pescara-Italservice Pesaro si giocherà giovedì 22 ottobre alle ore 20.45 in diretta su Rai Sport.

Resta fissato a sabato 31 ottobre alle 18 sul campo della Todis Lido di Ostia il successivo impegno di campionato.