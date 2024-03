Futsal, Italservice Pesaro alla ricerca del riscatto con il Genzano. Barichello: «Ci serve la vittoria a tutti i costi»

C’è voglia di riscatto in casa Italservice Pesaro. Le parole dell'ex Matheus Barichello: «bbiamo perso qualche punto per strada ma ho fiducia in questo gruppo»

PESARO – C’è voglia di riscatto in casa Italservice Pesaro e l’occasione per compierlo si chiama Ecocity Futsal Genzano.

Sfida di certo non semplice per i biancorossi che venerdì ospiteranno la seconda forza di questa Serie A: 24^ giornata, venerdì 8 marzo, fischio di inizio fissato alle 20.30 al Palamegabox.

All’andata finì 1 a 1 al Pala “Gino Cesaroni” con le reti di De Oliveira e Barichello. Un girone più tardi, insieme a Caruso, sembra quasi un paradosso vederli a maglie invertite, eppure il mercato di gennaio lo ha reso possibile. L’obiettivo comune, difficile non pensarlo, resterà comunque lo stesso della gara d’andata: lasciare ancora una volta il segno sul tabellino.

Gli occhi saranno dunque puntati sugli ex di turno, Matheus Barichello su tutti. Arrivato nel mercato di gennaio nella maxi operazione proprio con il Genzano, il numero 24 ha fin da subito conquistato i tifosi biancorossi. «Mi sono trovato subito molto bene – esordisce Barichello -. Sono stato accolto in maniera esemplare dai compagni e dalla società che mi ha trasmesso tanta fiducia».

Cinque reti con la maglia del Pesaro, sei con quella del Genzano (di cui uno appunto contro l’Italservice), fanno del brasiliano l’indiziato principale da seguire in questa gara visto anche la conoscenza che ha di entrambi gli ambienti. «Sarà una gara molto complicata, – continua proprio il brasiliano – sappiamo della forza dell’avversario ma a noi serve la vittoria a tutti i costi. Come la affronterò? Come tutte le altre partite che ho giocato. La voglia di vincere non mancherà affatto anche se so che giocherò contro tanti amici a cui porto rispetto».

Parole che fanno ben sperare i tifosi rossiniani dopo il brutto stop arrivato a Consilina: «Abbiamo tanta voglia di riscatto. Contro lo Sporting Sala Consilina abbiamo fatto una buona prestazione. Eravamo sopra ma poi ci siamo fatti raggiungere per qualche nostro errore. Una sconfitta amara che ci però ci dà ancora più voglia di vincere la prossima. Siamo una squadra forte che se la gioca con tutti, nessuno escluso. Il merito è dello staff e della società che ogni giorno crede in noi. È vero, abbiamo perso qualche punto per strada ma ho fiducia in questo gruppo. Spero di arrivare a fine campionato più in alto possibile in classifica perché e lì che Italservice Pesaro merita di stare».