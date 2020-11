Futsal, Italservice Pesaro: dopo quasi nove mesi si torna al Pala Nino Pizza

PESARO – Finalmente l’Italservice Pesaro torna a giocare al Pala Nino Pizza, sabato 7 novembre alle 16 arriverà la Signor Prestito CMB Matera.

Sarà di fatto l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A del campionato di futsal (che verrà disputata a fine novembre) poiché la squadra allenata da mister Fulvio Colini in quel periodo sarà impegnata in Champions League.

Sono passati quasi nove mesi dall’ultima volta. I biancorossi infatti quest’anno hanno disputato solamente match lontani da Pesaro. La prima giornata di Serie A in cui l’Italservice figurò padrona di casa si svolse a Salsomaggiore Terme. Il vero debutto casalingo contro la Real San Giuseppe fissato per lo scorso 23 ottobre fu rinviato causa Covid.

Mettiamoci di mezzo i restanti turni giocati in trasferta (Eboli, Pescara e Ostia) e arriviamo al match fissato per questo weekend. L’Italservice arriva a questo appuntamento forte della vittoria 8-4 in casa della Todis.

La Signor Prestito CMB è sicuramente un avversario da prendere con le pinze. Il quintetto allenato da mister Lorenzo Nitti sta vivendo un momento di forma veramente eccezionale.

Questo sarà il primo dei quattro match consecutivi da giocare al Pala Nino Pizza in pochi giorni (tutti da disputare a porte chiuse). Il 10 novembre infatti verrà recuperata la sfida con la Real San Giuseppe, il 14 arriverà il CDM Futsal Genova e, per concludere, il 21 i biancorossi ospiteranno il Bernardinello Petrarca.