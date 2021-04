Italservice Pesaro, è la settimana della Coppa Italia. Tonidandel: «Covid alle spalle, vogliamo vincere»

PESARO – L’Italservice Pesaro si prepara a giocarsi le Final Eight di Coppa Italia. Il capitano biancorosso Felipe Tonidandel ci tiene a suonare la carica dopo un periodo difficile in casa biancorossa.

Non parliamo di risultati, anzi. Il club di Lorenzo Pizza è l’attuale capolista della classifica di Serie A di futsal ma nell’ultimo mese gran parte dell’organico è stato colpito dal Covid.

«È stato un periodo un po’ buio però non ci siamo fermati – racconta il leader dei rossiniani -. I negativi si son potuti allenare e anche i positivi hanno fatto quel che potevano. Oggi sarà il primo allenamento al completo o quasi e cercheremo di arrivare nelle migliori condizioni possibili alla Coppa Italia. Il nostro obiettivo è quello di arrivare fino in fondo».

Esordio fissato per giovedì 22 aprile alle ore 11. L’Italservice Pesaro si giocherà l’accesso alla semifinale contro la Colormax Pescara all’RDS Stadium di Rimini, sede dell’intera manifestazione. La compagine abruzzese è già retrocessa in Serie A2 e si giocherà senza particolari pensieri la coccarda tricolore.

Tonidandel lo sa e avverte: «Il Pescara farà di tutto per fare bella figura in questa competizione, starà a noi poi farci trovare pronti per affrontarlo con tutte le nostre forze. In una gara secca può succedere di tutto».

Dalla stessa parte del tabellone dei ragazzi di mister Fulvio Colini ci sono Todis Lido di Ostia e Signor Prestito CMB Matera. Gli altri accoppiamenti sono Feldi Eboli-Sandro Abate Avellino e Acqua&Sapone-Came Dosson.

Le semifinali si disputeranno sabato 24 aprile, finalissima fissata per domenica 25.