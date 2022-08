PESARO – Manuel Cianni e Tommaso Vesprini restano all’Italservice Pesaro. Il presidente Lorenzo Pizza blinda così la porta con le conferme dei due giovani portieri che affiancheranno il nuovo arrivato Agustin Lopez.

Cianni, classe 2001, è arrivato da pochi mesi all’Italservice ma si è subito ritagliato un ruolo importante. I tifosi rossiniani ricordano con piacere la sua preziosa prestazione in Supercoppa, quando a Eboli fu chiamato a sostituire Carlos Espindola in extremis, contribuendo alla vittoria dello scorso gennaio. Anche Vesprini, classe 2004, si è già tolto diverse soddisfazioni in prima squadra. Tommaso ha esordito in Serie A nell’ultima stagione, per poi giocare anche qualche istante della sfida scudetto – vinta -, sempre contro la Feldi Eboli.

ROSA ITALSERVICE PESARO 2022/2023 – PORTIERI: Lopez, Cianni, Vesprini. GIOCATORI: Tonidandel, Canal, Schiochet, Dalcin, Fortini, Aricidiacone, Pires, De Oliveira, Alflen. STAFF TECNICO: Colini (all.), Bargnesi (vice), Del Grosso (all. port.).