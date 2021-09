Prezzi convenienti e abbordabili per la tifoseria biancorossa. Questa la politica adottata dal presidente Lorenzo Pizza per la stagione 2021-2022

PESARO – La campagna abbonamenti 2021-2022 dell’Italservice Pesaro è ufficialmente iniziata. Il titolo gioca e chiarisce le idee sulle volontà della dirigenza: Italservice PeSARO’ CON TE.

La Serie A si è allargata a 16 squadre, dunque il pacchetto comprenderà 14 incontri da vedere al Pala Nino Pizza di Pesaro. Tutti, tranne una “Giornata biancorossa” (in cui le tessere sottoscritte non saranno valide e che verrà annunciata la settimana precedente all’incontro scelto dalla società).

Le gare in casa dell’Italservice verranno disputate di venerdì sera alle ore 20, salvo cambi di programma della Divisione Calcio a 5 o gare da disputare alla Sky Arena. Di seguito i costi proposti dalla società campione d’Italia: abbonamento intero (maggiorenni) euro 50,0, abbonamento ridotto (dai 12 ai 17 anni compiuti) euro 30,00. Ingresso omaggio per tutti gli Under 12.

Italservice Pesaro, come abbonarsi

Per abbonarsi basterà inviare un messaggio WhatsApp al numero dedicato 342.6544094, indicando cognome, nome e data di nascita. Si riceverà in risposta un messaggio di avvenuta prenotazione. Nei prossimi giorni, a ridosso dell’inizio del campionato, verranno poi comunicati giorni e orari per effettuare pagamento e ritiro della tessera di abbonamenti presso il botteghino del Pala Nino Pizza.