Futsal, per l’Italservice Pesaro l’occasione per rialzarsi si chiama Ciampino

Appuntamento domani al Palamegabox per il 22° impegno della regular season. È l’occasione perfetta per rifarsi dopo il brutto ko in casa della Sandro Abate Avellino

PESARO – È l’occasione perfetta per l’Italservice Pesaro per rialzarsi immediatamente dopo il brutto kappao subito in casa della Sandro Abate Avellino. Domani (27 febbraio) al Palamegabox arriverà infatti il Ciampino, attuale 14esima (terzultima) forza di questa Serie A New Energy di futsal, alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. D’altro canto, i biancorossi, complice un calendario fitto di impegni, hanno immediatamente l’occasione di riscattarsi e di ritrovare una vittoria che manca dallo scorso 26 gennaio. Fischio di inizio in programma alle ore 20 per il 22° impegno della regular season.

All’andata, al Palatarquini, finì 6 a 3 in favore di Mister Fausto Scarpitti grazie anche ad una doppietta di Murilo Schiochet. Per lui 18 centri stagionali che lo rendono il giocatore più prolifico in casa Italservice. In quella occasione il Pesaro galleggiava in nona posizione, appena un punto fuori i playoff dietro il Napoli Futsal. Un girone più tardi, a nove turni al termine della regular season, la formazione rossiniana si ritrova nella stessa identica situazione.

Nono posto in classifica, con però 2 punti di svantaggio sull’ottava posizione occupata questa volta dalla Came Treviso. Ultima squadra con la quale l’Italservice ha trovato la vittoria, proprio al Palamegabox, proprio come già detto prima, lo scorso 26 gennaio. Esattamente un mese fa.

La priorità per il Pesaro è dunque quella di tornare a vincere. Farlo davanti al proprio pubblico, potrebbe essere una spinta ulteriore per i ragazzi di mister Scarpitti.