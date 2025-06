Futsal, Italservice Pesaro: il capitano Tonidandel saluta con una lettera d’amore

PESARO – Tre scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e altri successi in categoria inferiore: Felipe Tonidandel saluta l’Italservice Pesaro dopo aver scritto la storia. Il capitano biancorosso dice inevitabilmente addio dopo la rinuncia alla Serie A di patron Lorenzo Pizza.

La lettera d’amore

Non poteva che scrivere una lettera d’amore, Tonidandel, dopo un’esperienza così travolgente. E altrettanto vincente. La riportiamo integralmente: «Grazie Italservice, grazie Pesaro. Sono arrivato da ragazzino e me ne vado da uomo, padre di un pesarese e di una fanese. Proprio come quando sono arrivato in quella squadra nata dalla fusione tra Pesaro e Fano, che poi è diventata la famosa e plurititolata Italservice Pesaro.

È impossibile ringraziare tutti uno per uno, ma ogni tifoso ha un posto speciale nel mio cuore. Mi avete sempre sostenuto, avete sempre gridato per me e non vi dimenticherò mai. Ho sempre cercato di dare il massimo per voi, in campo e fuori. Ogni chiacchierata, ogni momento condiviso con voi è stato importante e sempre vissuto con piacere. Vi voglio bene.

Grazie di cuore a Lorenzo Pizza e Simona Marinelli, che mi hanno aiutato tantissimo in tutti questi anni. Mi avete permesso di vivere un sogno, di vincere tanto e di vivere serenamente con la mia famiglia in una città incredibilmente bella. Non troverò mai le parole per descrivere quanto siete stati importanti nella mia vita. Grazie!

Nuovi capitoli verranno scritti nella mia carriera e nella mia vita, ma quelli vissuti a Pesaro sono e resteranno sempre i più importanti. Arrivederci».